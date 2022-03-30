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30 мар 2022

Kia намеревается активно развивать сегмент коммерческой техники

Kia намеревается активно развивать сегмент коммерческой техники

До конца десятилетия корейский концерн планирует выпустить шесть новых коммерческих моделей, для разработки и изготовления которых компания построит новый завод

Поговорим про сами автомобили. Все они будут электрокарами.  Первым из них станет такси, которое будет построено на базе электрического кроссовера Niro. Вторая новинка – грузовая версия суб-компактного фургончика Ray, которая должна стать конкурентом недавно представленного Opel Rocks-e Kargo, фургончика длиной всего 2,4 метра.

Для остальных автомобилей будет создана отдельная электрическая платформа.

Фактически, машины будут отличаться лишь габаритами и объемом внутреннего пространства.  Некоторые автомобили будут полностью автономными, соответственно Kia установит на них системы автопилота четвертого уровня. К строительству завода Kia планирует приступить в 2023 году, а собирать электрокары здесь начнут в 2025-м.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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