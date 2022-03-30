Kia намеревается активно развивать сегмент коммерческой техники

До конца десятилетия корейский концерн планирует выпустить шесть новых коммерческих моделей, для разработки и изготовления которых компания построит новый завод

Поговорим про сами автомобили. Все они будут электрокарами. Первым из них станет такси, которое будет построено на базе электрического кроссовера Niro. Вторая новинка – грузовая версия суб-компактного фургончика Ray, которая должна стать конкурентом недавно представленного Opel Rocks-e Kargo, фургончика длиной всего 2,4 метра.

Для остальных автомобилей будет создана отдельная электрическая платформа.

Фактически, машины будут отличаться лишь габаритами и объемом внутреннего пространства. Некоторые автомобили будут полностью автономными, соответственно Kia установит на них системы автопилота четвертого уровня. К строительству завода Kia планирует приступить в 2023 году, а собирать электрокары здесь начнут в 2025-м.