Kia обновила хэтчбек Picanto.

Корейская компания Kia представила обновленный компакт Picanto, Машину показали в базовой версии и псевдоспортивной модификации GT-Line.

С обновлением автомобиль стал походить на кроссовер Kia Niro. На корейском «компакте» изменились передняя и задняя светотехника, которая теперь объединяется в единый элемент при помощи светодиодной полосы. Кроме того, на автомобиль установили новые бамперы и решетку радиатора.

В то же время салон не изменился вовсе, как и агрегатная база. Здесь по прежнему доступны литровые и 1.2-литровые атмосферники, которые работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 5-ступенчатым автоматом.