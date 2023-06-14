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14 июн 2023

Kia Stinger возродится и станет электрокаром

Kia Stinger возродится и станет электрокаром

Компания Kia снимает фастбек Stinger с производства: идеологическим преемником спорткара должен стать кроссовер EV6 GT.  Впрочем, инсайдеры говорят, что наименование Stinger еще мелькнет на автомобильном горизонте.

Поговаривают, что Stinger превратится в электрический седан с уникальными характеристиками. Машину построят на абсолютно новой архитектуре, которая находится в стадии активной разработки.  Потенциальная мощность силовой установки превысит отметку в 600 лошадиных сил.

Правда, эти показатели относятся к старшей модификации. Будет и базовая версия, которая будет куда менее мощной. Там электромотор будет развивать только 218 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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