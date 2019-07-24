Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Из Китая экспортировали первую партию подержанных автомобилей. Одним из пунктов назначения является Россия. Об этом говорится в сообщении Министерства торговли КНР.
Партия состоит из 300 машин общей стоимостью $2,5 миллиона. Получается, что средняя цена автомобиля составляет $8,3 тысячи, или около 525 тысяч рублей. Помимо России китайские «бэушки» также направились в Камбоджу, Нигерию и Мьянму. К сожалению, пока нет данных о том, какие марки и модели отправились на экспорт. Некоторые эксперты полагают, что в партии автомобилей могут оказаться, как и лицензионные копии зарубежных моделей, так и специальные версии автомобилей для китайского рынка- вроде леворульной Toyota Crown.
Напомним, Министерство торговли Китая разрешило экспорт подержанных автомобилей в мае 2019 года. Ранее это было запрещено на законодательном уровне. Власти КНР пошли на такой шаг на фоне падения продаж новых автомобилей. В 2018 году спрос на машины в Поднебесной снизился впервые с 90-х годов. Предполагается, что вывоз «бэушных» машин позволит немного разгрузить внутренний вторичный рынок, в связи с чем автомобилисты смогут чаще обновлять свой автопарк.