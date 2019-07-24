Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Напомним, Министерство торговли Китая разрешило экспорт подержанных автомобилей в мае 2019 года. Ранее это было запрещено на законодательном уровне. Власти КНР пошли на такой шаг на фоне падения продаж новых автомобилей. В 2018 году спрос на машины в Поднебесной снизился впервые с 90-х годов. Предполагается, что вывоз «бэушных» машин позволит немного разгрузить внутренний вторичный рынок, в связи с чем автомобилисты смогут чаще обновлять свой автопарк.