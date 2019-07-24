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24 июл 2019

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Из Китая экспортировали первую партию подержанных автомобилей. Одним из пунктов назначения является Россия. Об этом говорится в сообщении Министерства торговли КНР.

Партия состоит из 300 машин общей стоимостью $2,5 миллиона. Получается, что средняя цена автомобиля составляет $8,3 тысячи, или около 525 тысяч рублей.  Помимо России китайские «бэушки» также направились в Камбоджу, Нигерию и Мьянму. К сожалению, пока нет данных о том, какие марки и модели отправились на экспорт. Некоторые эксперты полагают, что в партии автомобилей могут оказаться, как и лицензионные копии зарубежных моделей, так и специальные версии автомобилей для китайского рынка- вроде леворульной Toyota Crown.
 
Напомним, Министерство торговли Китая разрешило экспорт подержанных автомобилей в мае 2019 года. Ранее это было запрещено на законодательном уровне. Власти КНР пошли на такой шаг на фоне падения продаж новых автомобилей. В 2018 году спрос на машины в Поднебесной снизился впервые с 90-х годов. Предполагается, что вывоз «бэушных» машин позволит немного разгрузить внутренний вторичный рынок, в связи с чем автомобилисты смогут чаще обновлять свой автопарк. 
 
 
 
 
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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