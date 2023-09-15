Китай недоволен проверкой китайских электромобилей Еврокомиссией

Китай выразил недовольство относительно расследования Европейской комиссией. ЕС подозревает КНР в оказании скрытых государственных субсидий на производство китайских электромобилей

Еврокомиссия начала расследование 13 сентября. Причиной послужила низкая стоимость китайских электромобилей, которая, по мнению ЕС искусственно занижена властями Китая. По мнению европейцев, предоставление крупномасштабных госсубсидий приравнивается к нечестной конкуренции.

Китай, в свою очередь, обвиняет Еврокомиссию в протекционизме собственных автокомпаний. Представители КНР заявляют, что высокая популярность и доступная цена китайских электромобилей связаны с внедрением высокотехнологических инноваций в производство. Следовательно, низкая стоимость автомобилей является конкурентным преимуществом китайских производителей и не может быть оспорена Еврокомиссией.

Эксперты считают, что расследование может привести к повышению пошлин на китайские электромобили. Они сходятся во мнении, что уровень европейских пошлин возможно приблизится к американскому и достигнет 27,5%.

