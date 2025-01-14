Китай увеличил производство и экспорт автомобилей в 2024 году

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в стране было произведено 31,282 млн автомобилей, а продажи составили 31,436 млн единиц, что на 3,7% и 4,5% больше, по сравнению с предыдущим годом. Экспорт достиг отметки в 5,859 млн автомобилей (+19,3%)

Китай сохраняет мировое лидерство на рынке NEV (New Energy Vehicle) уже десятый год подряд. В 2024 году объем производства составил 12,888 млн, а продажи – 12,866 млн единиц, что на 34,4% и 35,5% больше, чем в 2023. Доля NEV в общем объеме продаж достигла 40,9%, увеличившись на 9,3 процентных пункта. При этом электромобили (BEV) заняли 60% от общего числа проданных NEV, а гибриды (PHEV) увеличили свою долю до 40%.

Китайские автопроизводители также продолжают наращивать свое присутствие на рынке. Продажи автомобилей независимых брендов в 2024 году достигли 17,97 млн единиц, что на 23,1% больше, чем годом ранее. Их доля на рынке составила 65,2% от общего объема продаж легковых автомобилей.

Поставки NEV-автомобилей на зарубежные рынки достигли 1,284 млн единиц (+6,7%), включая 987 тыс. BEV и 297 тыс. PHEV (+190%). В ТОП-10 экспортных брендов вошли Chery (1,144 млн шт), SAIC (929 тыс. шт), Changan (536 тыс. шт) и BYD (433 тыс. шт). Остальные позиции заняли Geely, Great Wall Motor, BAIC, Tesla China, JAC и Dongfeng.

По мнению аналитиков CAAM, в 2025 году Китай увеличит производственные мощности до 32,9 млн автомобилей, продажи NEV достигнут 16 млн единиц, а экспорт увеличится до 6,2 млн авто по итогам года.