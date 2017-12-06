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6 дек 2017

Китайцы начали выпуск электромобиля на базе Saab 9-3

Китайцы начали выпуск электромобиля на базе Saab 9-3

Китайский холдинг NEVS в торжественной обстановке начал производство электрического седана, базой для которого послужил Saab 9-3. «Старым» эту шведскую модель не поворачивается назвать язык — все же это был последний 9-3 некогда известной марки. Но и новой она тоже, естественно, не является.

Все отличия от Saab 9-3 сведены к новым радиаторной решетке и переднему бамперу. В салоне появилась виртуальная приборная панель, а также информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.

Интересно, что технические характеристики седана китайцы так и не назвали. По неофициальной информации седан оснащен электромотором мощностью 177 л.с. и блоком батарей на 144 ампер-часа. Ранее представители NEVS говорили, что их электромобиль на одной зарядке может проехать до 300 километров.

Китайский холдинг NEVS приобрела права на производство Saab 9-3 и производственные мощности завода в 2012 года. Изначально компания планировала возродить производство, однако, столкнулась с нехваткой средств. В 2016 году холдинг Saab AB запретил китайцам использовать товарную марку Saab и изображение грифона.

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При написании новости использовалась информация:
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