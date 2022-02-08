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8 фев 2022

Китайцы предпочитают импортные автомобили

Китайцы предпочитают импортные автомобили
Автор фото: фирма-производитель
На российском рынке китайские автомобили демонстрируют серьезный рост, на удивление в домашнем регионе они не пользуются большой популярностью. Недавняя статистика от CarIndustryAnalysis показывает, что в десятку любимых машин китайцев входят лишь две национальные модели, да и те занимают далеко не верхние строчки рейтинга.
Этими «счастливчиками» оказались кроссовер Haval H6 и компактный электрический сити-кар Wuling Hongguang Mini. SUV расположился на четвертом месте, а электрокар – на пятом. В лидерах же оказалась  Toyota Corolla, она же Toyota Levin, Nissan Sentra и Volkswagen Lavida. К слову, последняя  является братом-близнецом европейской модели Jetta, хоть и имеет от нее несколько заметных внешних отличий.
 
В целом, рейтинг китайских автомобильных предпочтений связан с японскими и немецкими моделями. Кстати технически все машины рейтинга можно назвать китайскими, так как сборка осуществляется в КНР на территории различных совместных предприятий. Так, например, «Короллу» собирают на заводе FAW-Toyota в городе Тяньцзинь.

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