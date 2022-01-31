Китайцы придумали гениальный способ не стоять в очереди за новым Land Cruiser

Известный факт – на сегодняшний день желающие приобрести новый Land Cruiser 300 сталкиваются с неприятной ситуацией – задержкой поставок. В результате чего очередь на машину растягивается на месяцы и даже годы. Впрочем, в Китае смогли найти выход

Он прост – достаточно купить предшественника - Land Cruiser 200, после чего отдать машину на переделку мастерам из ателье GBT, которые превратят ее в «крузак» актуального поколения. Переделка сравнительно проста – вам установят новые бампера, решетку радиатора, заменят светотехнику и крышку багажника.

Разумеется, о точном сходстве никто не говорит. Так, например, в GBT не будут работать с интерьером. Впрочем, в Поднебесной любят быть в тренде, так что модернизация Land Cruiser наверняка обретет популярность, в особенности, когда оригинальный внедорожник, по заявлению производителя, придется ждать до нескольких лет.