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31 янв 2022

Китайцы придумали гениальный способ не стоять в очереди за новым Land Cruiser

Китайцы придумали гениальный способ не стоять в очереди за новым Land Cruiser
Автор фото: фирма-производитель

Известный факт – на сегодняшний день желающие приобрести новый Land Cruiser 300 сталкиваются с неприятной ситуацией – задержкой поставок. В результате чего  очередь на машину растягивается  на месяцы и даже годы. Впрочем, в Китае смогли найти выход

Он прост – достаточно купить предшественника - Land Cruiser 200, после чего отдать машину на переделку мастерам из ателье GBT, которые превратят ее в «крузак» актуального поколения. Переделка сравнительно проста – вам установят новые бампера, решетку радиатора, заменят светотехнику и крышку багажника.

Разумеется,  о точном сходстве никто не говорит. Так, например, в GBT не будут работать с интерьером. Впрочем, в Поднебесной любят быть в тренде, так что модернизация Land Cruiser наверняка обретет популярность, в особенности, когда оригинальный внедорожник, по заявлению производителя, придется ждать до нескольких лет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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