Китайцы продолжают покорять новые горизонты

Китайские смартфоны уже зарекомендовали себя как идеальный баланс цены и качества, но могут ли их автомобили похвастаться тем же? Следуя главным трендам китайская IT-компания 360 Mobile решила влиться в автомобильную индустрию и создать собственный электрокар совместно с брендом Nezha (Neta).

Компания имеет большой опыт в работе с материнским автомобильным брендом Hozon Auto, но о создании совместного продукта речи не было. 360 Mobile вложит порядка 450 миллионов долларов для развития марки Nezha. Юридические вопросы по этой сделке уже были все решены, осталось дождаться результатов.

Ожидается, что технической составляющей всей операционной системы автомобиля займутся разработчики 360 Mobile. Будет разработана система интеллектуальной сетевой безопасности автомобиля, которая станет конкурирующем фактором на китайском рынке.

На данный момент, актуальная модель Neta V занимает 13-е место по продажам в Китае. По итогам сентября 2021 года было продано свыше 5 тыс автомобилей. Другая модель Neta U весной этого года получила обновление, состоящее из нововведений в мультимедийную систему.

360 Mobile также следует примеру своего соотечественника компании Xiaomi, которая создала специализированное подразделение, нацеленное на создание автомобильной электроники и проектированию электроавтомобилей в целом. Скорее всего, мы и в дальнейшем будем наблюдать схожие тенденции у IT-корпораций.