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22 мар 2019

Китайцы разработали водородный автомобиль

Китайцы разработали водородный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Образованная в 2016 году китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. показала свое первое детище — прототип водородного автомобиля под названием Grove. Автомобиль обладает высоким запасом хода - 1 000 километров

Говорить что-то определенное о дизайне автомобиля достаточно сложно. Передней частью Grove напоминает автомобили Maserati, однако пропорции у нового «китайца» несбалансированные и довольно дисгармоничные. Интересно, что панели кузова выполнены из углепластика.  Из необычных дизайнерских решений также можно отметить  механизм открывания дверей , выполненный по типу «крылья бабочки».

Технические подробности об автомобиле не сообщаются. В компании говорят лишь о том, что запас хода на одной заправке баллонов составит 1 000 км. Их объем не уточняется, но подчеркивается, что полная заправка потребует всего несколько минут.  Отметим, что сейчас в мире выпускают всего несколько водородных автомобилей — это Toyota Mirai, Honda Clarity и Hyundai Nexo. Запас хода на одной заправке составляет у первого 502 км, у второго — 750 км, у третьего — 595 км.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, motor

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