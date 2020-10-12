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12 окт 2020

Китайцы решали победить COVID в автомобилях

Китайцы решали победить COVID в автомобилях

Китайская компания Yanfeng, специализирующаяся на производстве компонентов интерьеров автомобилей, представила свои последние наработки в области борьбы с распространением коронавируса

Новый продукт состоит из двух составляющих – некоего антибактериального покрытия и ультрафиолетовых ламп.  В компании заявляют, что ультрафиолетовые лампы давно применяются для обработки медицинских помещений (обычно такой процесс называют кварцеванием), поэтому в нем нет ничего нового. Но китайская компания потрудилась над тем, чтобы встроить источники света в верхнюю консоль автомобиля.

Предполагается, что подобные системы будут наиболее востребованы в каршеринге и такси, где в одну и ту же машину за короткий промежуток времени садится много людей. Идея заключается в том, чтобы всего за 30 секунд почти полностью устранить микробы и вирусы с большинства поверхностей, до которых дотрагивается человек. Yanfeng надеется поставлять обеззараживающие технологии на рынок Китая, но в перспективе подумывает над экспансией в США и Европу.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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