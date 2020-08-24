Китайцы собираются провести автосалон невзирая на эпидемии

Китайцы первыми решились провести автосалон во время пандемии. Шоу в Пекине по-прежнему запланировано на конец сентября

Изначально крупнейшая китайская автовыставка в Пекине должна была пройти во второй половине апреля. Ее, как и многие другие крупные мероприятия, отменили из-за COVID-19. Объявление сделали в середине февраля, а в начале апреля сообщили, что выставка должна стартовать 26 сентября и закончиться 5 октября.

От этих планов, как сообщает Autonews Europe, не отказались. Организаторы предпримут различные меры безопасности, чтобы не допустить распространение заболевания. Будет ли ограничено число посетителей, пока неизвестно. Напомним, что следом после Пекинского автосалона отменили шоу в Женеве, Нью-Йорке, Детройте, Москве и Париже. Таким образом, пекинское мероприятие станет первым большим мероприятием такого рода после начала пандемии коронавируса.