Китайцы выпустили электрический Alphard

Китайская компания Yinlong New Energy, специализирующаяся на выпуске электрических автобусов, добавила в свою гамму легковую модель — полноразмерный электровэн под названием Effie

В основу нового «китайца» легла Toyota Alphard поколения ANH20, выпускавшаяся в 2008-2015 гг. Effie частично унифицирован с Alphard по силовой структуре кузова и элементам шасси, при этом конструкция доработана под использование электрической силовой установки вместо ДВС. Кроме того, все наружные панели и светотехника у Effie полностью оригинальные.

В движение минивэн приводит электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом 320 Нм. Его питает литий-ионная батарея емкостью 103 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составляет 450 км. От станции быстрой подзарядки запас восполняется за 2 часа, от обычной бытовой сети — 8 часов.

Что касается комплектации, то она богатая. Интерьер отделан кожей бежевого цвета. Сиденья первого и второго ряда имеют электроприводы регулировок, есть мультимедийный дисплей в крыше для нужд задних пассажиров. Что касается стоимости, то цена Yinlong New Energy Effie в Китае составляет 430 000 юаней, в пересчете на рубли по актуальному курсу это 4 152 000.