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3 янв 2019

Китайцы выпустили электрический фургончик

Китайцы выпустили электрический фургончик

Большинство производителей электромобилей предпочитают создавать, в основном, спорткары, а о более приземленных типах транспортных средств как-то не задумываются. Зато об этом думают китайцы, и не только думают, а реализовывают

Китайская компания Maxus, которая, в свою очередь, входит в состав концерна SAIC, разработала новую модель — развозной электрический фургон Datong EV30. Интересно, что платформа, на которой автомобиль базируется, разрабатывалась изначально под электромобили. Такой подход позволил разместить агрегаты максимально компактно, минуя компромиссы, которые неизбежны, если все агрегаты ставить на «тележку» от автомобиля с ДВС. В конструкции платформы широко применены алюминий и легкие сплавы, батарея размещена под полом, а электродвигатель — спереди. Ведущими являются передние колеса. Однако, к сожалению, характеристики двигателя не сообщаются. Известно лишь то, что в базовой конфигурации запас хода на одной зарядке составляет 300 км.

Что касается внешности автомобиля, то его дизайн можно охарактеризовать как простой и современный. Что до запоминающихся элементов, то к ним можно отнести лишь большие фары. Что касается кузова, то он имеет сдвижные двери, правда лишь одну по правому борту, и подъемную цельную заднюю дверь. Кстати, задний проем сделан максимально широким, близким по конфигурации к прямоугольнику. Это решение упрощает погрузку-разгрузку автомобиля.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Regnum

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