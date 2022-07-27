Китайская компания XPeng построила завод по производству летающих машин

Электромобили больше не являются самым главным трендом в автомобильном производстве – многие уже переключились на создание аэрокаров. Удивительно, но помимо множества самостоятельных стартапов данной темой интересуются и крупные автопроизводителей

Да, тот же самый концерн Hyundai активно работает в данном направлении, создавая аэромобильные такси. Но сегодня мы поговорим о китайской компании XPeng. Свой путь она начала с производства электромобилей, но три года назад руководство концерна решило заняться и летающими машинами. В 2021 году был даже создан прототип электрического беспилотника, который мог вместить в себя трех человек и пролететь около 35 минут без подзарядки.

Но прототип это одно, а создать полноценную фабрику для серийного производства – совсем другое! Собственно этот шаг был совершен на днях - предприятие торжественно открыли в понедельник. Завод начнёт работу в ближайшее время, однако более подробных сведений XPeng не раскрывает. Руководство лишь говорит, что исследовательский отдел при предприятии в течение трех лет создаст еще пять прототипов, которые затем будут направлены на серьезные тесты.