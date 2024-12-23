Китайская марка Nio представила новый электрический хэтчбек Firefly

Компания Nio анонсировала свой первый электромобиль под брендом Firefly — компактный хэтчбек Firefly EV. Запуск продаж запланирован на апрель 2025 года

Firefly EV — это компактный хэтчбек, дизайн которого выделяется тремя круглыми фарами и вставкой под решетку радиатора с черной штриховкой. Точные габариты хэтчбека неизвестны, но вероятно, он сопоставим по размерам с Volkswagen ID.3 (около 4,3 м в длину). Несмотря на свои компактные размеры, Firefly EV обладает вместительным багажником, максимальный объем которого составляет 1250 л. со сложенным задним рядом.

Технические характеристики пока не объявлены. Вероятно, автомобиль оснащен одним электромотором, мощность которого будет зависеть от комплектации. Заявлено, что кузов выполнен на 83,4% из высокопрочной стали, что обеспечивает жесткость на кручение 35,700 Нм/градус. В хэтчбеке есть 9 подушек безопасности и система помощи водителю (ADAS).