Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2024

Китайская марка Nio представила новый электрический хэтчбек Firefly

Китайская марка Nio представила новый электрический хэтчбек Firefly
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nio анонсировала свой первый электромобиль под брендом Firefly — компактный хэтчбек Firefly EV. Запуск продаж запланирован на апрель 2025 года

Firefly EV — это компактный хэтчбек, дизайн которого выделяется тремя круглыми фарами и вставкой под решетку радиатора с черной штриховкой. Точные габариты хэтчбека неизвестны, но вероятно, он сопоставим по размерам с Volkswagen ID.3 (около 4,3 м в длину). Несмотря на свои компактные размеры, Firefly EV обладает вместительным багажником, максимальный объем которого составляет 1250 л. со сложенным задним рядом.

Технические характеристики пока не объявлены. Вероятно, автомобиль оснащен одним электромотором, мощность которого будет зависеть от комплектации. Заявлено, что кузов выполнен на 83,4% из высокопрочной стали, что обеспечивает жесткость на кручение 35,700 Нм/градус. В хэтчбеке есть 9 подушек безопасности и система помощи водителю (ADAS).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Pagani Zonda F

Для Pagani Zonda с изображением Лионеля Месси использовалось более 100 000 золотых монет

23 декабря 2024
Mazda MX-5 Spirit Racing (2025)

Новая Mazda MX-5 Spirit Racing дебютирует в январе

23 декабря 2024

Volkswagen сократит более 35 000 рабочих мест в Германии и перенесет производство Golf в Мексику

23 декабря 2024

MG готовится к запуску новых моделей в 2025 году: электроседан и большой гибридный кроссовер

23 декабря 2024

GAC представил летающий автомобиль Govy AirJet

20 декабря 2024
Kia Syros

Kia представил компактный кроссовер Syros

20 декабря 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC JS3 - jac js3 (2023) для тех, у кого меньше двух миллионов Тест драйв
23 декабря 2024

JAC JS3
"Для тех, у кого меньше двух миллионов"
Jetta VS5 - jetta vs5 (2024) народный автомобиль по-китайски
Тест драйв
16 декабря 2024

Jetta VS5
"Народный автомобиль по-китайски"
Livan S6 Pro - livan s6 pro (2024) не бедный родственник geely
Тест драйв
09 декабря 2024

Livan S6 Pro
"Не бедный родственник Geely"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 4 5 0