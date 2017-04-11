Китайский старт-ап Nio, который намерен сосредоточиться на производстве высокотехнологичных электромобилей, опубликовал первое изображение своей новой модели, которая станет первым серийным автомобилем компании

В Nio пока даже не опубликовали название модели, ограничившись лишь изображением профиля будущей модели. По нему понятно, что это будет кроссовер с довольно высокой крышей и большим дорожным просветом. Судя по контуру задних дверей, они будут подъемными в стиле «крыло чайки», примерно такие же (правда, там они называются «Крыло Сокола») установлены на серийном электрическом кроссовере Tesla Model X.

В отличие от других китайских молодых компаний, заявляющих амбициозные цели, у Nio есть стабильное финансирование: в компанию активно инвестирует местный IT-гигант Baidu. Точная сумма инвестиций не разглашается, но по некоторым данным она превышает 600 миллионов долларов.

Ранее представители Nio заявляли о том, что выведут в 2020 году на рынок электрический хэтчбек, оснащенный полноценной системой автономного вождения. А концепт суперкара Nio EP9 уже успешно прошел в автономном режиме круг по гоночной трассе Circuit de America.