Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2023

Китайские автомобили попали в рейтинг безопасных автомобилей EuroNCAP

Китайские автомобили попали в рейтинг безопасных автомобилей EuroNCAP

Организация Euro NCAP подвела итоги 2022 года и выявила самые безопасные автомобили. Важно отметить, что в рейтинг вошли две китайские модели

Удивительно, но китайцы стали лидером своего сегмента- «Малый семейный автомоибль». ORA Funky Cat занял первое место, а следом за ним идет WEY Coffee 01. Оба автомобиля принадлежат китайскому концерну Great Wall. К слову, ознакомиться с машинами европейцы смогли на Парижском автосалоне, где китайцы организовали масштабную экспозицию.

Подробностей о краш-тестах говорить не будем, но китайцам, например, уступил Lexus RX. Что касается самого безопасного автомобиля в принципе, то им стал корейский электрокар Hyundai Ioniq 6.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Глава АвтоВАЗ хочет повысить утильсбор на иномарки

12 января 2023

В России совсем скоро появятся новые автомобильные бренды

12 января 2023
Mada 9

В Афганистане создали свой собственный суперкар

12 января 2023

Skywell ET5 провалил краш-тесты

12 января 2023
Suzuki Jimny

Представлен пятидверный Suzuki Jimny

12 января 2023

Lada Granta получила «метановую» версию

12 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) долой стереотипы!
Тест драйв
29 декабря 2022

GAZ Соболь NN
"Долой стереотипы!"

Написано новостей:

3 2 2 0 8