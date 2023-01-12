Китайские автомобили попали в рейтинг безопасных автомобилей EuroNCAP

Организация Euro NCAP подвела итоги 2022 года и выявила самые безопасные автомобили. Важно отметить, что в рейтинг вошли две китайские модели

Удивительно, но китайцы стали лидером своего сегмента- «Малый семейный автомоибль». ORA Funky Cat занял первое место, а следом за ним идет WEY Coffee 01. Оба автомобиля принадлежат китайскому концерну Great Wall. К слову, ознакомиться с машинами европейцы смогли на Парижском автосалоне, где китайцы организовали масштабную экспозицию.

Подробностей о краш-тестах говорить не будем, но китайцам, например, уступил Lexus RX. Что касается самого безопасного автомобиля в принципе, то им стал корейский электрокар Hyundai Ioniq 6.