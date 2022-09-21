Китайские автомобили заняли половину столичного рынка

В августе жители Москвы купили 3167 новых легковых автомобилей китайских марок, что является своеобразным рекордом.

Успех заключается в том, что китайские машины заняли рекордную долю — 49,7 процента от общего количества автомобилей, проданных в столице за месяц. Число машин марок из КНР резко выросло с начала нынешнего года на фоне ухода с рынка западных брендов и остановки производств.

Как сообщает «Автостат», еще в январе доля машин из КНР составляла 8 процентов от всего столичного рынка, но уже с началом весны объемы достигли десяти процентов, а в июне – двадцати пяти. Аналитики предполагают, что это число будет расти и дальше.