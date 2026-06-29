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29 июн 2026

Китайские автопроизводители нашли путь на рынок США через Канаду

Китайские автопроизводители нашли путь на рынок США через Канаду
Автор фото: magnific.com/ru

Китайские автомобильные компании начали активнее готовится к выходу на рынок Канады, хотя объемы поставок машин остаются сравнительно небольшими. Главная цель производителей заключается не в увеличении продаж, а в подготовке к возможной экспансии в США

Сегодня Канада разрешает импорт китайских электромобилей в рамках ежегодной квоты в 49 000 машин. Несмотря на ограниченный объем рынка, к запуску уже готовятся Chery, BYD, Changan и Lotus. Производители формируют дилерские сети и проходят необходимые процедуры сертификации.

По мнению экспертов, канадский рынок максимально близок к американскому. Покупательские предпочтения, ценовые сегменты, требования законодательства и структура дилерской сети во многом совпадают. Именно поэтому работа в Канаде рассматривается как возможность получить практический опыт перед выходом на значительно более крупный рынок США.

Пока американский рынок остается фактически закрытым для китайских брендов. Этому способствуют высокие импортные пошлины, ограничения на использование китайского программного обеспечения и ряд политических разногласий между правительствами двух стран. Показательным примером стала ситуация с Polestar, которая недавно была вынуждена свернуть продажи в США из-за китайского программного обеспечения, тогда как Volvo, также принадлежащая Geely, получила разрешение продолжить работу.

По мнению аналитиков, если ограничения в будущем будут смягчены, уже созданная инфраструктура в Канаде позволит китайским брендам значительно быстрее начать полноценные продажи автомобилей в Соединенных Штатах.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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