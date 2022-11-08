Китайские бренды захватили российский рынок автомобилей

Российские аналитики зафиксировали рекордный рост количества шоу-румов и дилерских центров китайских автомобильных марок в России

Как сообщают «РИА-Новости», в нынешнем году было открыто 300 дилерских центров различных китайских марок по стране. Учитывая данное количество, общее число ДЦ из Поднебесной составляет около тысячи.

Если рассмотреть отдельные марки, то, например, Chery открыла в России в нынешнем году 42 новых автосалона. Однако бренды, входящие в концерн и позиционирующие себя на российском рынке как самостоятельные, увеличивали свои сети активнее. К примеру, число дилерских центров Exeed возросло на 48 единиц, а Omoda в течение осени подписала 47 дилерских контрактов.