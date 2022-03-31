Китайских рабочих добровольно запрут на автомобильных заводах

На данный момент на территории Китая вспыхнула очередная вспышка коронавируса. Правительство пытается ввести новые изоляционные меры, которые больно ударят по автомобильному бизнесу

Если компании отправят по домам рабочих и сотрудников, это вызовет простои на конвейере. Некоторые компании уже пошли на этот шаг, но, к примеру, в General Motors уже предложили альтернативу – обеспечить жилые места для сотрудников прямо на территории предприятия. Отметим, что речь идет о заводе GM в Шанхае, где производятся Cadillac Escalade и прочие модели, включая Chevrolet и Buick.

Надо сказать, что власти Китая сами проводили подобную практику - замкнутый цикл работы предприятий похож на те ограничения, которые применялись к персоналу Олимпийских игр в Пекине. Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса, которую называют самой серьёзной с 2020 года, может стать причиной переноса Пекинского автосалона, который по плану должен пройти 21 апреля.