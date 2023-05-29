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29 май 2023

Китайский автопром начинает «захватывать» Европу

Китайский автопром начинает «захватывать» Европу

Концерн BYD решил организовать свое производство в одной из стран Европы. Предполагается, что свой первый завод компания построит во Франции

Относительно местоположения предприятия высказываются две точки зрения. Первая –  страна уже подтверждена. Руководство концерна  уже договаривается с французскими властями, чтобы построить фабрику. Вторая точка зрения – выбор стран только-только начался, и в списке приоритетных регионов также находятся  Германия и Испания.

Согласно второму сценарию, строительство завода может начаться лишь в 2025 году. BYD дебютировал на европейском рынке в прошлом году. Продажи начались с трех моделей электрокаров: кроссовера Atto 3, большого внедорожника Tang и седана Han. Все машины поставляются из Китая.

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