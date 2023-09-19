Китайский BAIC BJ60 получил дизельный мотор

Китайская компания BAIC представила версию внедорожника BJ60 с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит дизельный агрегат. Продажи бензиновой версии BAIC BJ60 в России официально начнутся до конца этого года

BAIC BJ60 дебютировал весной 2022 года. Данная модель расположилась между BJ40 и BJ80 в линейке компании. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 5200 мм., 1955 мм. и 1925 мм. Колесная база - 2820 мм. Его главный конкурент на рынке - Tank 500, который официально продается в России.

Дизайн автомобиля сильно отличается от остальных моделей семейства BJ. Ключевая фишка «шестидесятого» - U-образная светодиодная оптика. Внутри устанавливается «парящий» 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая «приборка».

Новый BAIC BJ60 оснащается «мягкой» гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый дизельный мотор мощностью 163 л.с. и 48-вольтовый стартер генератор. Предполагается трансмиссия останется прежней - 8-ступенчатый «автомат». Привод - полный типа Part-time.

