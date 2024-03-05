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5 мар 2024

Китайский электрический Alps DOM от Nio - “Лучше, чем Model Y”

Китайский электрический Alps DOM от Nio - “Лучше, чем Model Y”

Именно с такой надписью китайские фотошпионы заметили на дорожных тестах новый электрический кроссовер Alps DOM. Вместе с фотографиями в интернете появился призыв генерального директора Nio Уильяма Ли воздержаться от покупки Tesla Model Y в пользу лучшего и более дешевого DOM

Судя по опубликованным изображениям, Alps DOM получит кузов в стиле фастбэк, а в плане дизайна он очень напоминает Nio EC7, DOM имеет ярко выраженный спойлер над дверью багажника, скрытые дверные ручки и массивные бампера. Также отмечается, что будущий электромобиль получит широкий экран мультимедийной системы, диагональ которого будет больше, чем у Model Y.

В основу конструкции ляжет платформа NET 3.0, на которой также будет базироваться флагманский седан Nio Adam. О силовой установке информации нет, но известно, что стандартная версия получит один электромотор, а полноприводная модификация соответственно два. Емкость аккумуляторов составит 60 кВт*ч или 90 кВт*ч в зависимости от комплектации. Как и другие модели Nio, Alps DOM будет оснащен технологией быстрой замены разряженных батарей. Предварительно электрокроссовер оценивается от 250 000 юаней (3 162 000 рублей).  

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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