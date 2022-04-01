Китайский производитель электромобилей выпустит смартфон

В современных реалиях чаще наблюдаешь такую картину - производители гаджетов желают открыть для себя новый сегмент рынка и начинают заниматься разработкой машин. За примерами далеко ходить не надо - Huawei, Apple, LG. Впрочем, бывают и обратные ситуации.

Взять к примеру небезызвестную компанию NIO - не взирая на небольшой возраст фирмы в ее активе уже есть три электрокара (два кроссовера и один седан), а в течение пары лет компания готова выпустить еще пять моделей. Правда, не так давно в NIO выступили с заявлением, что компания собирается заняться сегментом мобильных гаджетов, выпуская смартфоны.

Зачем китайцам это нужно? Ответ интересен - в NIO хотят создать полноценную экосистему, так как есть опасения, что подобное сделают в Apple, а сценарий, в котором пользователь более охотно выбирает смартфон и автомобиль одной и той же фирмы, вполне реален, благо в Apple рассматривают китайский рынок в качестве одного из самых приоритетных. О намерении выпустить смартфон сказал сам основатель и глава Nio Уильям Ли в интервью изданию Sina. По его словам, распространение «подключенных» сервисов привело к тому, что клиенты хотят иметь гаджет, который лучше всего подходит к автомобилю – и наоборот.