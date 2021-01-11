Автомобильный портал Motorpage
11 янв 2021

Китайский технологический гигант собирается построить автомобиль

Китайский технологический гигант собирается построить автомобиль

Ему, разумеется, будут помогать профессионалы. Речь идет о компании Geely, а технологический гигант в нашем случае -  компания Baidu.

Между тем, знаете ли вы, дорогие читатели Motorpage, что разрабатываться будет не просто автомобиль, а некое революционное транспортное средство с высокоразвитым искусственным интеллектом.  К слову у Baidu есть большой опыт по созданию систем автопилотирования, которые применяются и за пределами домашнего региона, например, в Германии, конкретнее  на предприятиях Volkswagen.

Между тем, Baidu далеко не пионеры, да и не единственные игроки в этой области. Например, есть небезызвестная компания Alibaba, которая тоже объединилась с автомобильными гигантами и занимается развитием беспилотного и аэромобильного транспорта.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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