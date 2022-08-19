Китайский XPeng сделал самую мощную зарядку для электрокаров

Компания XPeng представила ультрабыструю зарядку для электрокаров. Первое время станции будут использоваться лишь в Шанхае. Через год их распространят на всей территории Китая, а к 2025 году XPeng хочет выйти и на рынок Европы.

Xpeng утверждает, что с колонкой S4 за пять минут можно получить 200 километров хода. Любопытно, но ради подтверждения китайцы даже записали целый видеоролик, где электромобиль восполнил свой запас энергии за вышеуказанное время.

Любопытный факт – Xpeng видит в числе своих прямых конкурентов компанию Tesla. Однако, американские «Суперчарджеры» выдают лишь 150-200 киловатт, а терминал XPeng – в два раза больше.