Автомобильный портал Motorpage
19 авг 2022

Китайский XPeng сделал самую мощную зарядку для электрокаров

Китайский XPeng сделал самую мощную зарядку для электрокаров

Компания XPeng представила ультрабыструю зарядку для электрокаров. Первое время станции будут использоваться лишь в Шанхае. Через год их распространят на всей территории Китая, а к 2025 году XPeng хочет выйти и на рынок Европы.

Xpeng утверждает, что с колонкой S4 за пять минут можно получить 200 километров хода.  Любопытно, но ради подтверждения китайцы даже записали целый видеоролик, где электромобиль восполнил свой запас энергии за вышеуказанное время.

Любопытный факт – Xpeng видит в числе своих прямых конкурентов компанию Tesla. Однако, американские «Суперчарджеры» выдают лишь 150-200 киловатт, а терминал XPeng – в два раза больше.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lucid Air

Женевский автосалон пройдет в Катаре

19 августа 2022

Российского гран-при Формулы-1 больше не будет

19 августа 2022
Suzuki Alto K10

Suzuki выпустила машину для бедных

19 августа 2022

В Москве запустили новую службу помощи водителям

19 августа 2022

Россия взяла новый вектор развития автомобильной промышленности

19 августа 2022
BMW i4 concept 2020

В BMW разработали защиту на МКПП для чайников

19 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни» Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам
Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Exeed LX - exeed lx (2021) «без скидок на мелочи»
Тест драйв
07 августа 2022

Exeed LX
"«Без скидок на мелочи»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 2 8 4