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2 июл 2020

Классические автомобили подорожали на фоне пандемии коронавируса

Классические автомобили подорожали на фоне пандемии коронавируса
Автор фото: фирма-производитель

Мировой кризис, вызванный режимом ограничений на фоне пандемии COVID-19, отрицательно повлиял на продажи предметов роскоши, но классические автомобили остаются в цене

По данным HAGI (Historic Automobile Group International), рынок классических автомобилей во время вспышки заболевания был в устойчивом положении, а по состоянию на первые четыре месяца 2020 года он показал рост в 3,29%. Самый высокий индекс показывали машины марки Ferrari. В Knight Frank отмечают, что по итогам 2019 года классические автомобили упали в цене на 7%, однако за последние 10 лет их стоимость выросла на 194%.

Тем не менее активность на этом рынке значительно снизилась, так как практически все последующие аукционы были отменены. Поэтому восстановление может занять месяцы и даже годы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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