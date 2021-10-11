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11 окт 2021

Классический автомобиль Джеймса Бонда изуродовали технологиями

Классический автомобиль Джеймса Бонда изуродовали технологиями
Автор фото: фирма-производитель

Пожалуй, так скажут те, кто не приемлет электрическую конверсию классических автомобилей. Впрочем, мы уверены, что найдется и немало сторонников данных решений, которые с большой радостью взглянут на проект DB6 от ателье Lunaz.

Да, мы вновь говорим о британских мастерах, через руки которых прошел уже добрый десяток старинных «Ягуаров» и «Астонов». Последним их проектом была конверсия гоночного Aston Martin DB4, и теперь в Lunaz взялись за его преемника. Надо сказать, что с историческим наследием они обошлись крайне щепетильно и аккуратно – поставь новинку рядом с оригинальным спорткаром, и отличия найти будет сложно. Их, по большому счету, и нет кроме одного - отсутствия патрубка выхлопной системы.

Впрочем, инженеры работали и с подвеской, и с рулевым управлением. Специалисты Lunaz заявляют, что машина пригодна к ежедневной эксплуатации. Теперь поговорим про двигатель – штатную рядную атмосферную «шестёрку» 4.0 мощностью 286 л.с. заменяют на 380-сильный электромотор и достаточно емкую батарею, которая обеспечивает запас хода в 400 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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