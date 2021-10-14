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14 окт 2021

Классический Porsche превратили во внедорожник для полярников

Классический Porsche превратили во внедорожник для полярников
Автор фото: фирма-производитель

Есть такая гоночная команда - Valkyrie Racing. Она известна тем, что занимается организацией нетрадиционных ралли-рейдов. В данный момент идет подготовка к покорению  ледяных просторов Антарктиды, которые будут преодолеваться на стареньком Porsche 356.

Разумеется, на стоковой машине никто в ралли не отправится, а значит, ее надо доработать, что в данный момент и происходит.  По сути, от машины остался один лишь кузов, его установили на гусеничные траки и лыжи для лучшей проходимости по снегу.  При этом в движение автомобиль приводится стандартным 95-сильным мотором 1.6.

Отметим, что этап в Антарктиде является заключительной частью проекта 356 World Rally, который был запущен в 2017 году. Его цель — обратить внимание на проблему торговли детьми и по возможности собрать миллион долларов на благотворительность. Коллектив Valkyrie Racing со своим Porsche уже проехал около 35 тысяч километров, побывал в 18 странах и даже успел подняться на высоту 4900 метров в Перуанских Андах.

Что касается Porsche 356, то его история началась в далеком 1948 году. Фактически, это был первый серийный автомобиль Porsche. Всего было произведено около 76 тысяч автомобилей этой модели, последние были собраны в 1965 году.

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