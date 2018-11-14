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14 ноя 2018

Клиенты PSA Group могут погасить свои кредиты с помощью «Киви»

Клиенты PSA Group могут погасить свои кредиты с помощью «Киви»
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня представители компании PSA выступили с заявлением, относительно улучшения условий кредитования. Речь идет о возможности погашения кредитов через партнерские платежные системы

В официальном релизе PSA Bankсообщаето том, что теперь их клиенты могут оплачивать кредит несколькими новыми способами. В первую очередь, появляется возможность онлайн оплаты - клиент, с помощью специальной вкладки на официальном сайте банка, может внести платеж удаленно, внеся необходимые данные о кредите и свои реквизиты. Компания заранее уточняет полную безопасность данной системы.

Также для погашения можно воспользоваться сервисом «Золотая Корона», системой электронных платежей CyberPlat, услугами банков-участников системы CONTACT или любого почтового отделения. Кроме того, клиенты смогут вносить платежи через  платежные терминалы Элекснет и QIWI. По словам Николя Деруссо, директора департамента по развитию бизнеса PSA Bank: «Мы заботимся о своих клиентах и делаем все, чтобы оплата кредита для них была максимально удобной. Именно для этого мы расширяем спектр каналов, по которым можно произвести очередной платеж или погасить кредит. Помимо того, что все необходимые операции клиент может сделать, не выходя из дома, удобный и интуитивный интерфейс сервиса позволяет легко разобраться во всех его функциях и не допустить ошибки при проведении платежа».

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При написании новости использовалась информация:
PSA Group

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