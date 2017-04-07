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7 апр 2017

Коцнерн PSA вовзращается на рынок Северной Америки

Коцнерн PSA вовзращается на рынок Северной Америки

Концерн PSA Peugeot Citroen намерен вернуться на рынок Северной Америки. Французы признали это, после того как стало известно о назначении бывшего топ-менеджера Nissan Ларри Доминика на должность вице-президента PSA по Северной Америке

Концерн PSA Peugeot Citroen вышел на рынок США в 1960 году, предлагая американцам седан Peugeot 404, а затем и Peugeot 405. После 30 лет неудач в 1991 году французы свернули свою деятельность в Северной Америке. Однако, в рамках нового 10-летнего плана по экспансии на глобальный рынок, было принято решение возобновить продажи в США.

Однако, в этот раз PSA не хочет начинать свою работу в данном регионе с создания собственной дилерской сети. Вначале она предложит свои автомобили для услуг каршеринга (аренды и обмена автомобилей) с помощью местного партнера, компании TravelCar. Только затем, PSA займется продвижением своих брендов (Peugeot, Citroen и DS) и созданием дилерской сети.

«Это рынок на котором должен присутствовать любой крупный производитель, — заявил Ларри Доминик в интервью газете Automotive News. — Проект рассчитан на 10 лет. Ни о каких резких шагах или быстром захвате доли рынка речи не идет».

Кроме рынка США, PSA заинтересована и в выходе в Юго-Восточную Азию. В настоящее время французы ведут переговоры о покупке малазийской Proton (которая заодно владеет британским Lotus). Приобретение компании откроет перед французами сразу несколько растущих рынков.

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При написании новости использовалась информация:
PSA, Automotive News

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