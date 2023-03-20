Когда АвтоВАЗ начнет выпуск «16-клапанных Грант»?

Компания АвтоВАЗ возобновит сборку Lada Granta с 16-клапанным мотором в мае 2023 года. Впрочем, есть и определенные нюансы.

Перед российским концерном стоит еще одна важная задача – наладить выпуск «Вест» с вышеуказанным мотором, так что «Гранты» хоть и будут выпускаться, но в небольших объемах. Соответственно, здесь будет наблюдаться даже некоторый дефицит машин в автосалонах. Заводчане называют и конкретные цифры – в мае будет выпущена тысяча «Грант», в последствии выпуск будут наращивать до плановых двадцати тысяч.

Любопытно, но в 2024 году АвтоВАЗ выпустит уже новое поколение Granta. Ожидается, что она переедет на платформу CMF-B-LS и будет выпускаться в виде седана, универсала и Cross-версии последнего.