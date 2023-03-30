Когда АвтоВАЗ запустит производство на российском заводе Nissan?

До конца второго квартала нынешнего года будет перезапущен бывший завод Nissan под Санкт-Петербургом. Выпускать на нём станут автомобили C- и D-класса под брендом Lada.

Известно, что на конвейер встанут и седаны, и кроссоверы, причем за весь год АвтоВАЗ планирует произвести на данной площадке более четырехсот тысяч автомобилей.

По неподтвержденным данным АвтоВАЗ будет сотрудничать с китайцами и автомобили будут, фактически, продуктом бейдж-инжиниринга. Инсайдеры, например, сообщают о партнерстве с концерном FAW, а сборка начнется с модели FAW Bestune T77