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30 мар 2023

Когда АвтоВАЗ запустит производство на российском заводе Nissan?

Когда АвтоВАЗ запустит производство на российском заводе Nissan?

До конца второго квартала нынешнего года будет перезапущен бывший завод Nissan под Санкт-Петербургом. Выпускать на нём станут автомобили C- и D-класса под брендом Lada.

Известно, что на конвейер встанут и седаны, и кроссоверы, причем за весь год АвтоВАЗ планирует произвести на данной площадке более четырехсот тысяч автомобилей.

По неподтвержденным данным АвтоВАЗ будет сотрудничать с китайцами и автомобили будут, фактически, продуктом бейдж-инжиниринга.  Инсайдеры, например, сообщают о партнерстве с концерном FAW, а сборка начнется с модели FAW Bestune T77

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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