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15 мар 2021

Когда беспилотники выедут на федеральные дороги?

Когда беспилотники выедут на федеральные дороги?

На данный момент беспилотный транспорт исследуется лишь в специальных кластерах, а если и выезжают в город, то только на определенные улицы и с операторами за рулем. Однако, совсем скоро все изменится.

Читатели Motorpage, которые, скажем так, в теме всей этой отрасли, наверняка догадались о том, что речь пойдет про автономные испытания на дорогах общего пользования. Так и есть, буквально на днях правительство сообщило о старте данного цикла. Это произойдёт уже в текущем году.

«Комплекс мероприятий предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств) в отдельных субъектах РФ. Реализация мероприятий позволит в период с 2021 по 2024 год создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Обязательным условием является обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил»- цитирует ТАСС официальное сообщение Минтранса. Между тем, в данной отрасли уже собралось приличное количество игроков. Свои наработки готовы представить и Яндекс, и Сбербанк, и НАМИ. Не отстают и отечественные автомобильные компании вроде КАМАЗ и ГАЗ, которые также усиленно развивают исследования в данной области.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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