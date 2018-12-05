Когда цены на топливо преклоняют колени

«Никакой налог не оправдан, если единство нации в опасности» - именно такие слова произнес премьер-министр Франции, Эдуар Филипп, после введения правительством моратория на повышение топливных тарифов

Можно сказать, что все забастовки достигли нужного эффекта и простой народ победил. Напомним, что протестные движения начались еще семнадцатого ноября. Они парализовали дорожное движение, а чуть позже выросли в открытые столкновения с правоохранительными органами страны.

Причиной таких акций стало повышение экологических налогов на топливо, что не лучшим образом отразилось на его цене. В начале 2018-го власти Франции уже повышали налог, в результате чего солярка подорожала в среднем на 23% и сравнялась по розничной стоимости с бензином, который в свою очередь подорожал на 15%. Очередное повышение налога было намечено на 1 января 2019 года, и именно эти планы переполнили чашу терпения французских граждан.

Теперь на все повышения наложен официальный мораторий. Правда, он будет действовать всего полгода. Однако за этот период власти обещают провести самые широкие консультации (национальные дебаты) с обществом по поводу налоговой реформы и учесть мнения всех заинтересованных сторон. Напомним, что у нас в стране также повышали налоги на бензин и солярку, но с 1 ноября правительство, во избежание социальной напряженности, по договорённости с нефтяниками «заморозило» розничные цены. Однако пока что, это решение вызывает лишь бурную дискуссию и недовольство. Недавно, Независимый топливный союз пришел к выводу, что из-за нестабильной ситуации более 60% всех АЗС России оказались на грани разорения.