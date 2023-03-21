Когда Chery Arizo 8 приедет в Россию?

Компания Chery запустит российские продажи седана Arrizo 8 до конца нынешнего лета. Модель уже получила ОТТС и появится в нашей стране с 1,6-литровым наддувным двигателем.

Да, в российской спецификации мотор будет развивать 156 лошадиных сил. Причем в Китае есть конфигурации на 190 и 254 лошадиных сил. Что касается коробки передач, то здесь будет использоваться 7-ступенчатый робот.

Ещё одной новинкой от Chery, которая скорая скоро появится в России, станет бензоэлектрическая версия кроссовера Tiggo 8 Pro e+: её продажи должны стартовать в течение весны. В Китае такой вседорожник комплектуется тремя двигателями совокупной отдачей 326 л.с. и 565 Нм.