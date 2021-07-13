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13 июл 2021

Когда Евросоюз запретит продажи автомобилей с ДВС?

Когда Евросоюз запретит продажи автомобилей с ДВС?

Власти Евросоюза обдумывают пакет мер по радикальному избавлению европейского автопарка от машин с ДВС. Запомните дату – 2035 год

Да, именно к этому времени автопроизводители должны снизить совокупные объёмы вредных выбросов до нуля. По сути, это равняется полному переходу на электромобили и категорический запрет производства и продаж машин с традиционными ДВС. Коммерческих машин это тоже коснется!

Впрочем, какого -то секрета из даты не делали и так. Европейские страны, по отдельности, и так уже заявляли о том, что к 2030-м годам продажи машин с ДВС будут остановлены, а через некоторое время прекратится и их эксплуатация. Что касается мирового рынка, то здесь некоторые страны готовы «озеленить» свой автопарк гораздо раньше. Так, например, Норвегия прекратит продажи обычных машин уже в 2025 году!

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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