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28 фев 2023

Когда электромобили КАМАЗ станут серийными?

Когда электромобили КАМАЗ станут серийными?
Автор фото: фирма-производитель

КАМАЗ планирует собрать первый рабочий прототип электромобиля Атом к маю, об этом 27 февраля сообщил глава компании Сергей Когогин

Как сообщил топ-менеджер,  основное предназначение машины – быть арендным транспортом. Ее и создают под городскую среду – для сервисов каршеринга. Ходят слухи о том, что в свободной продаже машина не будет доступна физическим лицам, однако, официального подтверждения данной информации нет. Зато мы точно знаем, что дорожные испытания предсерийных машин начнутся лишь в 2024 году.

Сам «Атом» представляет из себя компактный «псевдокроссовер» с пятидверным кузовом. Новинка будет действительно маленькой – длина не превысит четырех метров. Что касается силовой установки, то мощность ее не уточняется. По предварительным данным автомобиль сможет разгоняться до 170 километров в час, а запас хода составит целых 500 километров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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