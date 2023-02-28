Когда электромобили КАМАЗ станут серийными?

КАМАЗ планирует собрать первый рабочий прототип электромобиля Атом к маю, об этом 27 февраля сообщил глава компании Сергей Когогин

Как сообщил топ-менеджер, основное предназначение машины – быть арендным транспортом. Ее и создают под городскую среду – для сервисов каршеринга. Ходят слухи о том, что в свободной продаже машина не будет доступна физическим лицам, однако, официального подтверждения данной информации нет. Зато мы точно знаем, что дорожные испытания предсерийных машин начнутся лишь в 2024 году.

Сам «Атом» представляет из себя компактный «псевдокроссовер» с пятидверным кузовом. Новинка будет действительно маленькой – длина не превысит четырех метров. Что касается силовой установки, то мощность ее не уточняется. По предварительным данным автомобиль сможет разгоняться до 170 километров в час, а запас хода составит целых 500 километров.