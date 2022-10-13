Когда менять резину?

Автоэксперты рассказали, при какой погоде следует отправиться в шиномонтаж для смены резины с летней на зимнюю. Примечание – спешить не стоит.

Так, к примеру, по словам представителя Национального союза автомобилистов (НАС) Антона Шапарина, озаботиться вопросом замены резины необходимо в тот момент, когда столбики термометров опустятся до четырех градусов (выше нуля). В таких условиях ночные температуры уже уйдут в минус и начнутся заморозки.

«В таких условиях высок риск образования наледи, что представляет большую опасность для автомобилей, в первую очередь тяжелых, на летней резине. Впрочем, в Московском регионе пока такого похолодания не прогнозируется. При этом поездку в шиномонтаж не стоит откладывать на последний момент. Рекомендуется хотя бы за неделю до понижения температуры озаботиться сменой резины. В таком случае водитель избежит стояния в очередях в шиномонтаж», — подчеркнул эксперт.