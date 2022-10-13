Автомобильный портал Motorpage
13 окт 2022

Когда менять резину?

Когда менять резину?
Автоэксперты рассказали, при какой погоде следует отправиться в шиномонтаж для смены резины с летней на зимнюю. Примечание – спешить не стоит.
Так, к примеру, по словам представителя Национального союза автомобилистов (НАС) Антона Шапарина, озаботиться вопросом замены резины необходимо в тот момент, когда столбики термометров опустятся до четырех градусов (выше нуля). В таких условиях ночные температуры уже уйдут в минус и начнутся заморозки.
 
«В таких условиях высок риск образования наледи, что представляет большую опасность для автомобилей, в первую очередь тяжелых, на летней резине. Впрочем, в Московском регионе пока такого похолодания не прогнозируется. При этом поездку в шиномонтаж не стоит откладывать на последний момент. Рекомендуется хотя бы за неделю до понижения температуры озаботиться сменой резины. В таком случае водитель избежит стояния в очередях в шиномонтаж», — подчеркнул эксперт.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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