Когда закончится реконструкция трассы М4?

Сезон дорожного строительства и проведения реконструкций некоторых участков популярной «курортной» трассы продолжается

В данный момент продолжаются дорожные работы на 771-ом километре трассы М-4. Автодор предупреждает что в ближайшие дни дорогу будут перекрывать на несколько часов из-за монтажа некоторых частей новой транспортной развязки. Так что, если вам суждено ехать в южные края за солнцем, то тщательно планируйте свой маршрут, объезжая Воронежскую область – работы проводятся именно там.

Большая часть работ должна закончится уже в этом году, но одно из самых главных строительных мероприятий - создание путепровода для объезда Ростова-на-Дону продолжится вплоть до середины января следующего года. Новый участок после открытия позволит вывести транзитный трафик из областного центра, а также поможет водителям меньше времени тратить на путь до курортных районов Краснодарского края.