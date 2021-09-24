Автомобильный портал Motorpage
24 сен 2021

Когда закончится реконструкция трассы М4?

Когда закончится реконструкция трассы М4?

Сезон дорожного строительства и проведения реконструкций некоторых участков популярной «курортной» трассы продолжается

В данный момент продолжаются дорожные работы на 771-ом километре трассы М-4. Автодор предупреждает что в ближайшие дни дорогу будут перекрывать на несколько часов из-за монтажа некоторых частей новой транспортной развязки. Так что, если вам суждено ехать в южные края за солнцем, то тщательно планируйте свой маршрут, объезжая Воронежскую область – работы проводятся именно там.

Большая часть работ должна закончится уже в этом году, но одно из самых главных строительных мероприятий -  создание путепровода для объезда Ростова-на-Дону продолжится вплоть до середины января следующего года. Новый участок после открытия позволит вывести транзитный трафик из областного центра, а также поможет водителям меньше времени тратить на путь до курортных районов Краснодарского края.

При написании новости использовалась информация:
Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aurus Senat

Cмогут ли создатели Aurus разработать автопилот?

24 сентября 2021

В Мичигане построят особую дорогу для электрокаров

24 сентября 2021
Honda TrailSport Passport

В Honda представили новинку под суббрендом TrailSport

24 сентября 2021

В Москве появится больше выделенных полос

24 сентября 2021

Toyota Prius будет работать на водороде

24 сентября 2021

Водители Великобритании будут платить транспортный налог по километрам

24 сентября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) пусть он и маленький, но настоящий! Тест драйв
24 сентября 2021

Cadillac XT4
"Cadillac XT4 – пусть он и маленький, но настоящий!"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"
Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки
Тест драйв
20 сентября 2021

Renault Kaptur
"Трое в Renault Kaptur, не считая собаки (часть1)"
KIA Cerato - kia cerato (2022) скачайте обновления
Тест драйв
17 сентября 2021

KIA Cerato
"Скачайте обновления"

Написано новостей:

2 9 1 4 8