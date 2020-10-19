Количество аварий с участием такси в Москве выросло на четверть

В 2020 году в столице в авариях с участием автомобилей такси погибло 45 человек

В Москве за 9 месяцев 2020 года количество аварий с участием автомобилей такси увеличилось на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале пишет столичный департамент транспорта. В течение 2020 года в ДТП с участием машин такси погибло 45 человек. «Агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха, из-за чего водители ездят за рулем в состоянии сильной усталости и нервного перенапряжения», — отметили в Дептрансе.

В департаменте транспорта напомнили, что на данный момент в Госдуме рассматривают новый закон о такси. В случае его принятия агрегаторы будут вместе с таксистами нести ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии. Кроме того, автомобили предлагают оборудовать системой ГЛОНАСС для отслеживания маршрутов и контроля времени, в течение которого водитель находится за рулем.