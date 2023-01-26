Количество автомобильных дилеров в России сократилось

К середине нынешнего января в России насчитывалось 3164 официальных салона, занимающихся продажами и обслуживанием легковых автомобилей. Это на 56 меньше, чем было в том же месяце прошлого года.

Как сообщает "Автостат", существенно сократились доли американских, европейских и японских дилеров, зато рост продемонстрировал китайский сегмент - так, доля продавцов, занимающихся брендами из Поднебесной, за год выросла с 22,4% ровно до трети. Также ростом отметились автосалоны, которые сотрудничают с отечественными и корейскими марками.

Интересный факт, европейские аналитики подсчитали, что Китай стал самым крупным мировым автомобильным рынком, продемонстрировав 2-процентный прирост по сравнению с 2021 годом и улучшив свои показатели даже относительно допандемийного периода.