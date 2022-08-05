Количество штрафов, выписанных по данным дорожных камер, резко увеличилось

С января по июнь сотрудники ГИБДД возбудили 79,5 тысяч административных дел в отношении нарушителей ПДД по материалам комплексов фото-видео фиксации. Если сравнивать это количество в процентном соотношении с прошлым годом, то наблюдается прирост в размере 24 процентов

Статистика легко объяснима – камер на дорогах становится все больше и больше. К тому же сами комплексы начинают фиксировать больше типов нарушений – достаточно вспомнить штраф за использование мобильного телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности.

К слову, если говорить о деньгах, то за вышеуказанный период сотрудники выпустили 88.5 тысяч постановлений на общую сумму в 61 миллиард рублей.