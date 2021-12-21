Коммунистические «Аурусы» попытаются захватить Японию

Китайский концерн FAW намерен вывести на японский рынок свой премиальный бренд Hongqi. Напомним, что на автомобилях данного бренда ездит партийная номенклатура Китая

Японию же покорять планируют при помощи электрического кроссовера E HS9 – это большой пятиметровый кроссовер, который обладает мощной 500-сильной электрической силовой установкой. Автомобиль будет поставляться в Японию напрямую из Китая. Концерн планирует открыть как минимум два шоу-рума в Осаке и Токио, продажи стартуют в следующем году.

Отметим, что это уже не первая попытка экспансии японского рынка китайским автопромом. Не так давно в страну восходящего солнца свои автомобили стал поставлять концерн BYD. Речь идет о седане BYD Han. Правда, физическим лицам эти автомобили не продаются – все направлено на корпоративный сегмент.