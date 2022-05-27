Компания Arctic Trucks решила заняться китайскими пикапами

Эта тюнинг-контора известна своими модификациями серийных пикапов и внедорожников европейских брендов. Пожалуй, наиболее знаменитыми работами являются тюнинг-проекты на базе Volkswagen Amarok. Однако, китайских автомобилей в портфолио Arctic Trucks еще не было - до сегодняшнего дня

Для пробы пера на китайском поприще решили взять пикап Great Wall Wingle 7 - его оснастили внедорожными покрышками с глубоким протектором (размерность — 315/70 R17), повысили дорожный просвет до 320 мм и укомплектовали оригинальными расширителями колесных арок. К машине предлагается длинный список дополнительного оборудования, вроде дуг безопасности, световых балок и.т.д.

В то же время агрегаты решили не трогать, так что под капотом здесь располагается двухлитровый 143-сильный дизель, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Отметим, что доработкой пикапа занимался российский офис Arctic Trucks, и все изменения вносятся в ПТС автомобиля, так что с легализацией тюнинга нет никаких проблем.