Компания Bollinger представила электрофургон

Автомобильный стартап Bollinger опубликовал эскизы своей новой модели – электрического фургона Deliver-E. Название можно перевести как «электродоставщик»

Как сообщает сам производитель, Deliver-E сможет заменить не только лёгкие коммерческие машины на локальной доставке, но и средние грузовики на более объёмных перевозках. Модель станет предлагаться в нескольких вариантах длины, колёсной базы и высоты. При этом стоимость владения обещают гораздо ниже, чем для аналогов с ДВС.

Аккумуляторный блок заказчик сможет выбрать в соответствии со своими потребностями – ёмкостью от 70 до 210 кВт⋅ч. Запас хода составит до 200 миль (320 километров), по словам главы фирмы Роберта Боллиджера, которые приводит New York Times.