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11 апр 2022

Компания Borgward оказалась банкротом

Компания Borgward оказалась банкротом
Автор фото: фирма-производитель

Borgward Auto, большая часть которой принадлежит китайской компании UCAR, пройдет через процедуру банкротства и ликвидации.  Сейчас дело рассматривается судом, а решение будет объявлено  в начале лета

Этот китайский автопроизводитель немецкого происхождения запомнился, пожалуй, лишь громкими заявлениями о потенциально высоких продажах, да двумя компактными кроссоверами - BX7 и BX3, последний, к слову, даже планировали привезти в Россию в 2019 году, но, как говорится, дело не пошло.

Собственно в данный момент, по мнению инсайдеров, компания попросту обречена, от нее ждали хороших результатов продаж, но этого, к сожалению, не произошло. В 2019 году Borgward вышла на рекордные 54 500 реализованных автомобиля, хотя для китайского рынка – это просто капля в море. После пандемии и эти цифры ушли в прошлое, а продажи колебались на отметке в шесть тысяч экземпляров. Соответственно, такие показатели совершенно разочаровывают инвесторов, которые более не заинтересованы в развитии компании, соответственно, ликвидация Borgward выглядит логичным вариантом.

Надо сказать, что история Borgward всегда сопровождалась  взлетами и падениями. Компания была основана в Германии в 1919 году. Она начинала наравне с «немецкой тройкой», но дела не пошли в гору, и в 1961 году компания обанкротилась. Спустя почти полвека ее возродил Кристиан Боргвард, внук основателя Карла Боргварда, а в 2014-м пекинская Foton Motor Group приобрела компанию за пять миллионов евро. Жаль, что жизненный путь Borgward завершится сравнительно бесславно.

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